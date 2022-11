Video: Mujer se vuelve viral al terminar con una mano atrapada en el inodoro

En redes sociales circula un video que ha causado sensación por la manera cómo reacciona una mujer que terminó con una mano atrapada en el inodoro.



Existen varias hipótesis según algunos usuarios de internet sobre lo que paso exactamente con el brazo de la mujer.



Algunos afirman que estaba mirándose el rostro con su celular al lado del lavamanos y sin querer lo botó al inodoro y el mismo se fue hasta el fondo, al tratar de sacarlo, su mano se atoró tal como vemos en el video.



Otros especulan que se le cayeron las llaves al fondo del inodoro y al tratar de sacarlas, se le atasco la mano.



La verdad de cómo se dieron los hechos de este insólito caso no se saben con exactitud, pero sí el final del mismo. En el video se ve como la mujer muy avergonzada por lo que estaba pasando, acudió a la Policía, la cual tuvo que destruir el inodoro para poder sacar su mano.



