¡Vuela alto Maluma, vuela alto!: editorial de Óscar Montes

¿Es Maluma cantante? Para responder si Maluma es cantante primero digamos que Maluma es un joven colombiano que hace parte de una camada de reguetoneros que cobran muchos millones de pesos por cada presentación, por cuenta de vender millones de discos. Pero vender millones de discos y cobrar millones de pesos por cada presentación no lo convierte -necesariamente- en cantante. Es como si mi vecina del piso 18 -que mueve las caderas como si se tratara de licuadoras de alta velocidad- se creyera Shakira.

Hecha la salvedad y la aclaración de las caderas de mi vecina del piso 18, insisto en la pregunta: ¿Es Maluma cantante? Para responder la pregunta, primero tenemos que saber qué es cantar. Cantar es producir con la voz sonidos armoniosos o melodiosos. O también puede decirse que cantar es la emisión controlada de sonidos.

Con todo respeto por los "malumistas" -que los hay por millones, como está visto cada vez que saca un disco- Maluma no es cantante, pues no produce con la voz sonidos armoniosos ni melodiosos, ni tampoco emite sonidos de manera controlada. Me refiero -obviamente- a los sonidos que produce su aparato sonoro. A los sonidos que emite su aparato digestivo no me referiré, aunque presumo que si los llegara a comercializar en forma de CD's también vendería millones de discos. Está visto que los "malumistas" compran todo lo que les vende Maluma.

Entonces, si Maluma no es cantante, es probable que sea compositor. ¿Qué es componer? En términos artísticos, componer es poder materializar la creación. Toda composición refleja unos valores estéticos. Si hablamos de composición musical, entonces tendríamos que decir que el compositor debe dominar conceptos como la armonía, el contrapunto y la orquestación. Es decir, debe dominar el conjunto de formas musicales. ¿Domina Maluma el conjunto de formas musicales?

Una parte de la letra de la más reciente composición de Maluma dice, literalmente: "Me tienen bien, de sexo me tienen bien / estoy enamorado de cuatro babys / siempre me dan lo que quiero / chingan como les digo / ninguna me pone peros / dos son casadas / hay una soltera y la otra es medio "phyco".

El resto de la letra de esta "creación artística" de Maluma es mucho peor, casi que impublicable. Por cuenta de "Mis cuatro babys", que así se llama esta obra de arte de Maluma, hay millones de personas pidiendo que la retiren de los canales de difusión por Internet. Y también debe haber millones de "malumistas" dispuestos a empeñar la moto para asistir a su próximo concierto.

El cantante -¿cantante?- se ha defendido con dos perlas: en una dice con evidente modestia que si la gente habla de Jesucristo, cómo no van a hablar de él. Y en la otra afirma: "Nada va a cortar mis alas, seguiré volando y mucho más alto". Quiero decirle a Maluma que lo apoyo de forma incondicional en este último propósito: ¡Qué vuele bien alto. Tan alto que se pierda en el firmamento y nos haga el favor de no regresar a la Tierra jamás! ¡Vuela Maluma, vuela alto, que tú puedes...!