Vuelve y juegan las redes sociales: editorial de Ley del Montes

"Nada que proceda de las redes sociales, salvo que la fuente sea de absoluta confianza, puede publicarse sin una verificación independiente", afirma de manera categórica Miguel Ángel Bastenier, ex director del diario El País de España y una de las voces autorizadas para hablar del papel de los medios de comunicación en la actualidad y de la influencia que ejercen en ellos las llamadas redes sociales.

¿Qué hacer ante la arremetida de las redes sociales? ¿Ignorarlas? ¿Combatirlas? ¿Convertirlas en aliadas, con la certeza de que si no puedes vencer a tu enemigo lo mejor que puedes hacer es unirte a él?

Publicidad

La recomendación de Bastenier -asesor de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano- es oportuna, valiosa y certera. Lo primero que debemos hacer desde los medios de comunicación tradicionales es no tragar entero sobre el menú informativo que nos ofrecen las redes sociales, que debe ser -además- una regla de oro del buen periodismo: no puedes creer en la gravedad de la herida hasta que no hayas metido el dedo en la llaga. Así de simple.

Mucho menos si la llaga está cubierta de información falsa, de fuentes inexistentes, de foto montajes, de frases inventadas, de cifras estrambóticas.

En las redes sociales se puede encontrar de todo. El control de calidad de la información que se publica -que en los medios de comunicación tradicional es ejercido por editores y jefes de redacción- no existe. Por ello es muy importante, como afirma Bastenier, abstenerse de publicar la información que no provenga de una fuente confiable y está visto que las redes sociales no lo son.

La confrontación de la información con diversas fuentes, la verificación de los datos, la utilización de múltiples fuentes y no sólo de las llamadas oficiales, que tienen interés en direccionar la información, son algunas precauciones que se deben tomar a la hora de publicar las informaciones que navegan por las turbias aguas de las redes sociales. Y ni aún así estamos a salvos de no perecer ahogados en torrente pestilente de información.