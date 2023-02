Por mal estado de la calidad del aire, Soacha y zona rural de Bogotá tendrá pico y placa

Ante el mal estado de la calidad de aire en Bogotá y la región, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) declaró el estado de prevención en el municipio de Soacha y el sector de El Mochuelo, zona rural de Bogotá que está ubicada en el oriente de la ciudad.

La CAR anunció las siguientes restricciones a fuentes móviles, como medida de prevención para para mejorar la calidad del aire: en el caso del transporte de carga, en El Mochuelo, se tendrá restricción para circular de lunes a sábado entre las 5:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 4:00 de la tarde y las 10:00 de la noche. La medida regirá para modelos anteriores a 10 años, es decir 2012 y anteriores, mientras que en Soacha será el mismo horario, pero para modelos anteriores a cinco años.

Situación similar para los vehículos diésel particulares: no podrán circular entre las 6:00 y 9:00 de la noche, con rotación de placa par e impar. La medida regirá en El Mochuelo para vehículos cuya antigüedad sea de más de 10 años, en Soacha será de cinco años.

“Se le pide a la comunidad que como medidas preventivas desplazarse en servicio público, bicicleta, en vehículo particular compartido o movilizarse en medios alternativos no motorizados ósea como caminar. No quemar basuras a cielo abierto como madera, combustibles; también se les pide a las personas que hacen aseo o a los operadores intensificar el barrido en húmedo y no en seco”, explico Edwin García, director de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR Cundinamarca.

Publicidad

La entidad aclaró que no se restringirá la operación de vehículos eléctricos, híbridos y de cero emisiones, y que además habrá excepciones al transporte de carga de alimentos, animales vivos, entre otros, en estas zonas. También estarán exceptos de la restricción la caravana Presidencial, los vehículos de servicio diplomático, las carrozas fúnebres, los vehículos del Estado, los automotores de emergencia o de personas en condición de discapacidad.

Las medidas comienzan a regir este martes 28 de febrero y se mantendrán indefinidamente, por el tiempo que, según la autoridad ambiental, considera que sea necesario.