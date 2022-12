A Cafesalud a no le importa la vida de nadie: madre de menor enferma de cáncer

La lucha de Yuelín Hernández de 11 años de edad, no sólo es contra el cáncer que la invade, ahora su pelea es con Cafesalud, pues desde hace tres meses no recibe los medicamentos para el tratamiento de su enfermedad.

Su madre, Rosalba Gómez, aseguró que funcionarios de esta EPS en Cali, argumentaron que la medicina no es oncológica, por lo que no representa una urgencia. “Mi hija está esperando sus medicamentos, ella necesita un alivio. Siento rabia al ver que no hay ninguna respuesta de nadie”, manifestó.

La misma situación la enfrentan cerca de 150 niños que padecen cáncer y que son atendidos por Cafesalud en la capital del Valle, la cual empeoró cuando la única oncóloga pediatra que prestaba atención a los menores renunció a la entidad por falta de recursos e insumos para ejercer su labor.

Mientras tanto, los niños serán atendidos en la clínica Valle del Lili, en el marco de un convenio de atención temporal que firmó Cafesalud con el centro médico. Sin embargo, Luis Carlos Giraldo, abogado defensor de las familias de niños con cáncer de Cafesalud, afirmó que varios menores que son atendidos por consulta externa, tienen sus quimioterapias interrumpidas debido al proceso de empalme entre la EPS y la clínica.

Dijo el abogado que a pesar de sus viajes a Bogotá buscando una solución a esta difícil situación, no ha recibido respuesta. “Esta es una situación humanitaria, estamos indolentes en el Valle del Cauca frente a este tema, ni la Superintendencia ni el Ministerio de Salud ha tomado las acciones para solucionar el problema”, indicó Giraldo.

Agregó Luis Carlos Giraldo, que la situación en el Valle se complica cada vez más, debido a que a Cali también llegan menores con cáncer desde el suroccidente del país y no hay suficientes oncólogos pediatras para atender a los pacientes, ya que esta especialidad es escasa y los pocos que existen no tienen recursos ni insumos para atender en los centros médicos del departamento.