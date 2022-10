Alcalde Armitage no descarta intervención en el Zanjón del Burro de Cali

Ante la protestas que se han dado en la Comuna 22 por la posible prolongación de la Calle 13, a la altura del zanjón del Burro, al sur de Cali, el alcalde de Cali Maurice Armita ge, expresó que se están estudiando las soluciones de movilidad para esta zona de la ciudad

“Nosotros tenemos que buscar soluciones de movilidad en el sur, yo no voy a hacer nada contradictorio, tengo la plena certeza que la ciudadanía está dividida, hay unas personas que se oponen a esa solución”, dijo Armitage.

Además, agregó el alcalde caleño que: “acepto que quieren proteger la fauna, pero en el fondo están buscando que sus vehículos no pasen por sus casas y eso hay que venirlo socializando no vamos a atropellar a la naturaleza hasta el momento va ni no va”.

El burgomaestre espera tener una respuesta para los ciudadanos caleños en 15 días.

El zanjón del Burro es rico en fauna especialmente guatines, zorros, armadillos y aves migratorias que llegan a la ciudad.

La intervención de esta zona también quedó establecida en el POT, sin embargo, la comunidad presentó acciones legales para que esta intervención se descarte del plan de ordenamiento y el proceso sigue su curso en los despachos judiciales.