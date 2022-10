Alcalde de Cali se sale de casillas por serenata en el lugar equivocado

Un video, que tiene como protagonista al alcalde de Cali, Maurice Armitage, ha levantado risas y comentarios en redes sociales. Las imágenes muestran una serenata que dan unos mariachis, el pasado lunes, por motivos del “cumpleaños” del funcionario.

El mandatario no disimuló su descontento por una razón: él no cumple años el 13 de febrero, sino el 13 de junio.

En el video se ve a Armitage saludar a los mariachis, pero también regañar a ‘Villegas’, una persona que sería allegada al alcalde de Cali.

"Primero, Villegas yo no cumplo años hoy, segundo, yo tengo consejo de seguridad hoy. Esta ciudad no está para estar cantando música ahora, les agradezco mucho, muchachos. Se equivocó de fecha, se equivocó de sitio, se equivocó de todo. No le pegó a una”, dijo Armitage.

#MariachisPlantadosEnAlcaldíaCali 😂 'Villegas' llegó con mariachis, torta, velas y amigos a celebrar el cumple #73 al alcalde Armitage, con lo q no contó es q el mandatario cumple el 13 de junio, no 13 de febrero, adicional, llegó minutos antes del consejo de seguridad 🎂🍾🎉😂 pic.twitter.com/q9uwptnnuP — Juanito Rueda (@juanfotosadn) February 14, 2018