Alcaldía de Cali descarta militarización en la ciudad

Los órganos de control caleños como la Personería Municipal y la Contraloría, así como redes de veedurías ciudadanas, han propuesto en reiteradas ocasiones militarizar las comunas 6, 13, 14, 15, 16, 20 y 21, todas ubicadas en el oriente de Cali, debido a que allí se reporta la mayor parte de homicidios y hechos delincuenciales.

Sin embargo, la administración local se niega a adoptar esta propuesta argumentando que la Policía ya está en esos sectores ejerciendo.

“La Policía Metropolitana ejerce el control y lo está haciendo bien, no podemos desconocer que hay hechos que afectan a la ciudadanía y lo estamos atacando con presencia policiva, de manera que no nosotros no podemos, como ha dicho el señor Alcalde, militarizar la ciudad”, manifestó Laura Lugo, secretaria de seguridad de Cali.

Actualmente Cali y su área metropolitana cuenta con 8 mil policías y antes de terminar el primer trimestre de este año llegarán más uniformados por orden de la dirección nacional de la Policía.