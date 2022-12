Alerta en oriente de Cali por bandera de las Farc colgada en fachada de una casa

La fachada de una vivienda ubicada sobre la esquina de la calle 27 con carrera 29 A en el barrio El Jardín, oriente de Cali, amaneció con una bandera de las Farc, así como un grafiti en una de las paredes de la parte exterior de la casa que hacía referencia al proceso de paz con el mensaje “El pueblo apoya la mesa y quiere la paz con justicia social”.

El hecho generó incertidumbre entre los habitantes de la comunidad, quienes inmediatamente dieron aviso a las autoridades. Hasta ese lugar se trasladaron uniformados de la Policía para acordonar la zona y asegurarse que no hubiera presencia de explosivos.

El encargado de cuidar la casa, manifestó que al despertarse se sorprendió al ver el cerco policial y el gran despliegue de las autoridades. “Yo no me di cuenta, no me enteré de la situación. Yo vengo a diferentes horas del día a vigilar la casa”, aseguró.

Según las primeras versiones de la Policía, la bandera habría sido colgada en horas de la madrugada de este viernes y se están verificando las cámaras de seguridad de la zona para identificar al sujeto que colgó la bandera.