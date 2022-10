Asaltan a paramédicos en Cali cuando atendían a motociclista herido en accidente

Los paramédicos fueron asaltados por dos sujetos que los intimidaron con armas de fuego cuando atendía a una persona que resultó herida tras la colisión entre un carro y una motocicleta en la calle 2C con carrera 69, barrio Caldas, sur de Cali, Valle del Cauca.

“Nosotros llegamos a atender el lesionado, el señor de la moto, le estábamos brindando los primeros auxilios y pedimos apoyo a la Policía para que custodiaran los vehículos para poder trasladar el paciente a un centro asistencial. En ese momento, llegaron dos hombres armados en una moto (Pulsar) Dti y otra Crypton, nos intimidaron y pidieron los teléfonos”, contó Julián Andrés Torres Herrera, paramédico víctima de los asaltantes.

Los delincuentes hurtaron los celulares tanto de los paramédicos como de la persona lesionada que recibía atención.

“Le robaron el celular al señor del carro que se estrelló, robaron al de la ambulancia, al motociclista no porque no tenía un equipo bueno, como yo estaba cerca del carro, me dijo que no me moviera porque, si no, me disparaba. Luego que los asaltantes se fueron, llegó la Policía, quienes reportaron y mandaron patrullas en búsqueda de los delincuentes”, agregó el paramédico.

El hecho fue denunciado ante las autoridades, quienes a través de las cámaras de seguridad de la zona tratan de identificar a los responsables de este hecho.