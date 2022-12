Asesinan con arma blanca a joven cerca de Calle de la Feria en Cali

Durante el primer día de la Calle de la Feria se registraron varias riñas y un homicidio cerca de la Autopista Sur Oriental. Al multitudinario evento asistieron más personas de las previstas, lo que obligó a los organizadores a cerrar el acceso a la tarima de salsa, la más concurrida.



Hacia las 10:00 de la noche se prohibió la entrada, lo que causó riñas entre las autoridades y los asistentes. "No permitir el ingreso de más personas generó inconformismo por parte de los asistentes, quienes quisieron hacer alguna avalancha para entrar al lugar", aseguró el general de la Policía Metropólitana de Cali, Nelson Ramírez.



"No hubo necesidad ni siquiera de utilizar la fuerza, sino de atravesar al Esmad. Esto fue todo lo que se presentó. No hubo utilización de fuerza, gases, ni de nada", agregó Ramírez.



Por su parte, el secretario de Gestión de Riesgo, Rodrigo Zamorano, confirmó que se registró un homicidio con arma blanca cerca de la Calle de la Feria. “Según informes se presentó un homicidio con arma blanca confirmado a dos cuadras de la celebración. El herido se trasladó a un hospital, pero cuando llegó ya estaba sin vida”, explicó el funcionario.



Zamorano aconsejó a los asistentes al segundo día del evento que cuiden sus objetos personales y se abstengan consumir alcohol en exceso. La seguridad se duplicará para garantizar a los caleños un buen cierre a la versión número 59 de la Feria de Cali.



Dentro de la nómina de artistas que se presentarán la noche de hoy se encuentran José Aguirre y su Big Band, La 33, Grupo Niche, Andy Montañez, Javier Vásquez, Calibre, Herencia de Timbiquí, Matecaña, entre otros.

