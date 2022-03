Aterrador: conductor de tractomula intentó arrollar a ciclistas en Valle

En video quedó registrada la actitud agresiva de un transportador contra algunos ciclistas en la via Buga- Tuluá , pues el conductor paso muy cerca de ellos.

Uno de los deportistas, según ellos, con respeto le hizo el reclamo, pero esta persona no lo tomó de la mejor forma, pues hasta con un machete que sacó por la ventanilla el conductor intimidó a los deportistas.

"Él nos tira el carro a la berma, nos insulta, saca machete, nos frena en seco para que nos demos contra el camión. A diario nos encontramos con personas que salen llenas de odio, con ganas de matar", contó a Blu Radio Adriana Giraldo, una de las ciclistas afectadas.

En video quedó registrada la actitud agresiva de un transportador contra algunos ciclistas en la vía Buga- Tuluá, el conductor, que pasó muy cerca de ellos, según denuncian, hasta machete les sacó por la ventanilla. #MañanasBLU pic.twitter.com/XNzNo3XimN — BLU Pacífico (@BLUPacifico) March 11, 2022

Hechos que se registran a diario en las carreteras del Valle y que ponen en alerta a todos los deportistas.

"Afortunadamente no hubo ningún accidente, y todos llegamos sanos a casa, pero es algo que hay que realcarle a los conductores, que una via no tiene precio”, dijo Alejandro Urrego otro de los ciclistas afectados.

Manifestaron los deportistas que espera que la empresa donde pertenece el conductor les dé una respuesta, pues estas personas afectan la seguridad de los ciclistas.