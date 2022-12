Aumentarán controles en puente de Juanchito para no dejar ingresar pólvora a Cali

Con patrullas e inspecciones a vehículos en la entrada a Cali por el puente de Juanchito, las autoridades de la capital del Valle buscan que no haya más personas quemadas con pólvora durante la temporada decembrina.

Según el brigadier general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, se busca evitar que la pólvora que ingresa por Candelaria, donde no está prohibida su venta, ingrese a la ciudad donde sí hay controles.

“Seguimos trabajando con patrullas en estos sitios que la venden al menudeo para evitar que la pólvora llegue a manos de ciudadanos”, dijo el general Casas.

Lea también: En Candelaria, Valle, no se acogerán a decreto contra la pólvora

“Aquí hay otro tema delicado y es la conciencia ciudadana. ¿cuántas campañas a nivel nacional y local hay para que no utilicen pólvora? Son muchas. Tienen que entender que estos son elementos peligrosos para sus familias”, agregó Casas.

Por otra parte, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, extendió el llamado a los alcaldes del departamento a que firmen el decreto que prohíbe la comercialización y uso de pólvora en sus municipios.

“Les he hecho he hecho el llamado a que, junto a la Policía, se hagan controles estrictos para que personas inexpertas no manejen pólvora, mucho menos personas alicoradas ni niños”, dijo Toro.

Con estos controles se busca que la cifra de quemados con pólvora no aumenten, teniendo en cuenta que en lo corrido del mes van 30 lesionados, entre los que hay 10 menores de edad.

