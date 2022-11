Autoridades capturan sospechoso de asesinato de líder indígena en Cauca

El vicepresidente de la República, general (r) Óscar Naranjo, aseguró que por el asesinato del líder indígena Gerson Acosta de la comunidad Kite Kiwa, fue capturado en las últimas horas un sospechoso.



"Ya hay una persona capturada sindicada como sospechosa. Lamentamos mucho que hayan asesinado a un gobernador indígena al interior de un resguardo que es una situación que hay que esclarecer", sostuvo Naranjo.



El vicepresidente aclaró que Acosta tenía protección de la Unidad Nacional de Protección, pero en el resguardo no se le permitía acceso.



Sobre los asesinatos de líderes sociales el vicepresidente dijo que el Estado y el Gobierno va a poner en marcha todos los mecanismos para no permitir que no haya impunidad.



"Expresamos nuestro dolor a su familia", dijo Naranjo.