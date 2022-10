Balas perdidas generan pánico en barrios residenciales de Cali

El hecho que puso al descubierto esta situación de inseguridad en la ciudad fue el que vivió Anna Cristina Bueno. Ella es residente del Barrio La Arboleda, y vive en un edificio que está ubicado muy cerca de la Estatua de Sebastián de Belalcázar, en el oeste de Cali.

Publicidad

El incidente ocurrió el pasado sábado cuando repentinamente se rompió el vidrio de la habitación en la que duerme su papá, un señor adulto mayor, en condición de discapacidad. Al revisar en detalle qué fue lo que provocó este daño se dieron cuenta que hasta el octavo piso de su edificio, llegó una bala perdida que golpeó el vidrio del cuarto y quedó incrustada en el bisel de la ventana.

“Mi papá es invalido y tiene enfermera de noche, ella lo estaba cambiado y de pronto escuchamos un estruendo muy fuerte y salimos a ver y no veíamos nada, después de buscar, encontramos unos vidrios, abrimos la cortina y nos dimos cuenta que efectivamente la ventana estaba rota y una bala estaba incrustada en el bisel al lado de la ventana, si no es por ese bisel la bala hubiera podido matar o a mi papá o a la enfermera”, contó la mujer.

Publicidad

Según la denuncia de Anna Cristina, el hecho ocurrió a dos cuadras de la casa del alcalde de Cali, Maurice Armitage, donde no sólo están pasando inconvenientes con balas pérdidas, también están denunciando una creciente ola de hechos delictivos en este exclusivo sector de la comuna 2, en el oeste de Cali, que además es una zona turística por el monumento que hay en el lugar.

Publicidad

La voz de alerta sobre la seguridad en este sector, también viene de parte del Movimiento Cívico del Oeste. Ana María Velasco, directora ejecutiva de esta organización, dijo que ya está lista la petición para que la Policía incremente el pie de fuerza sobre la ribera del río Cali y otras zonas de la ciudad donde crece la inseguridad.

“Tenemos muchos problemas con el sector de Bella Vista que limita con el barrio Santa Teresita y hay mucho inconveniente de microtráfico, entonces esto ha hecho que haya mucho problema en cuanto a raponeo, robo de partes de carros, atraco a personas. Toda esa parte de arriba que colinda con las invasiones que hay atrás se han vuelto muy problemáticas y a la gente le da miedo transitar por el sector”, señaló Velasco.

Publicidad

Desde el año pasado y por iniciativa de los residentes del oeste, se instaló un sistema de cámaras de videovigilancia para tratar de reaccionar a tiempo frente a los delitos. El Movimiento Cívico del Oeste solicitará conectar estas cámaras al sistema de la Policía para que el tiempo de respuesta de las autoridades frente a este hecho sea más oportuna.

Publicidad

Sin embargo, este no es el único barrio residencial de Cali afectado por este tema, en el barrio El Lido y Nueva Granada en el sur de la ciudad, ya son seis las viviendas a las que en los últimos meses han ingresado balas perdidas, al parecer, provenientes de Siloé.

Los habitantes de esta zona aseguran que por fortuna no han habido víctimas, pero sí daños en ventanas y paredes, como es el caso de Billy Martán, quien vive con su familia en un tercer piso y la ventana principal de su casa quedo completamente rota por uno de estos impactos.

Publicidad

“Afortunadamente no había nadie en la casa y cuando llegué encontré la ventana principal rota y más adelanta estaba el proyectil de un arma de fuego”, sostuvo Martán.

Publicidad

Aseguró el hombre, que la única medida que tomó fue asegurar su casa ya que no hay a quien denunciar por este hecho. “Como no sabemos quién lo hizo no podemos denunciar y estamos en un riesgo inminente porque nuestra casa tiene en frente a Siloé y tenemos niños que juegan en la sala y puedo llegar a pasar algo más grave”, indicó.

La mayoría de estos casos se han registrado en edificaciones altas, con más de tres pisos de altura, las cuales están ubicadas en frente al sector de Siloé.