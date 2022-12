Cali se alista para la decimoquinta edición de la 10k de la Luz

En la mañana del pasado miércoles 3 de octubre se realizó en Cali el lanzamiento de la decimoquinta versión de la carrera Allianz 10K de la luz, que patrocina la multinacional alemana. Esta carrera representa la sexta del calendario anual de la organización Juancho Correlón y se realizará el domingo 21 de octubre en la capital del Valle.

El recorrido de esta competencia partirá de la Plazoleta Jairo Varela y llegará a la Avenida 4ta norte con calle 65.

En esta competencia los corredores podrán escoger entre las distancias de 5 y de 10 kilómetros y para inscribirse tienen dos opciones, acercarse personalmente al local 244 del Centro Comercial Centenario entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde o acceder a la página web www.juanchocorrelon.com.

El costo de la inscripción para cualquiera de las dos distancias es de $65 mil pesos. Los participantes de la carrera de 10 kilómetros deben ser mayores de doce años, mientras que los de la de 5 kilómetros no deben ser menores de siete años, autorizados por sus padres y acompañados por un adulto.

Este año la Allianz 10K de la luz premiará a los ganadores de la distancia 10K en categoría general, al primer lugar con $1.000.000, al segundo con $800.000 y al tercero con $500.000, además, al final de la carrera la organización de Juancho Correlón realizará rifas y sorpresas para todos los corredores que participen en esta decimoquinta edición.

La salida de 10K será a las 7:00 a.m. y la de 5K será a las 7:20 a.m. la organización del evento le recomienda a los participantes a llegar desde las 6:00 a.m. para participar del calentamiento.