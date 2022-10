Con muerte cerebral permanece hombre al que le cayó encima una valla en Cali

Con muerte cerebral fue declarado el peatón al que la cayó encima una valla de restricción vehicular instalada sobre el puente de la Avenida 2N con Calle 21 en el barrio Versalles de Cali. (Lea también: Valla cayó encima de un hombre tras ser derribada por un camión en Cali).

El hombre, de 53 años, identificado como Jhon Jairo Arenas, recibió un fuerte impacto en su cabeza cuando un camión tumbó la valla que alertaba sobre el paso restringido para vehículos de carga pesada por la zona y ésta se desplomó sobre el hombre cuando caminaba a su sitio de trabajo.

La hija de la víctima, Jessica Arenas, dice que los médicos no le dan esperanza de vida a su padre. “Un camión tumbó la valla que había ahí y todo el peso le cayó encima a mi papá, le cayó en la cabeza y le partió el cráneo, él está muy delicado y no nos dan esperanzas de vida, mi padre está con ventilación mecánica, solamente es que los familiares demos la orden para desconectarlo”, sostuvo.

Denuncia Jessica que hasta el momento ningún funcionariode la Secretaría de Infraestructura ni el contratista encargado de demoler y renovar el puente se ha contactado con su familia para responder por este hecho, por lo que no descartan demandar al municipio.

“Ellos no han dicho nada, aquí no ha venido nadie, solamente estamos los familiares y nadie más, no se ha pronunciado nadie de la constructora ni de la Alcaldía, es una irresponsabilidad e la obra porque la valla no estaba con permiso ni nada, entonces ellos nos tienen que responder, vamos a hacer las vueltas para ver quién nos responde por el daño”, manifestó la hija de la víctima.

Funcionarios de la Administración Municipal explicaron que el contratista de la obra instaló la valla sin previa autorización del municipio. Desde la Alcaldía se emitió un comunicado lamentando el hecho.