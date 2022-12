¡Con razón no le contestó! Kelly Rowland chateó a su novio por Excel en el 2002

Los usuarios de las redes sociales no perdonan ningún error y mucho menos si tiene que ver con tecnología.

En los últimos días se ha hecho viral en la web el video de la canción ‘Dilema’

interpretada por el rapero Cornell Haynes Jr, más conocido como Nelly y la cantante Kelly Rowland.

El video de la canción, que trata sobre el amor de la pareja, tiene una producción excelente para la época, pues grabada en el año 2.002 con los mejores automóviles y tecnología de inicios del siglo XXI.

Sin embargo, a los 16 años de haber sido filmada, los internautas notaron que en el minuto 3:16, cuando Kelly le chatea a su novio, ella lo hace a través de una hoja de Excel y no por una aplicación.

“Con razón no le contestó nunca y tras de eso se enoja”, dicen algunos usuarios de las redes sociales.

Qué extraño fue ese 2002 en donde Kelly Rowland texteó a su novio por Excel y todavía se enojó porque no le contestó pic.twitter.com/q2z6NjiyFy — ོ 🇲🇽 (@lovepersex) September 23, 2018

Sin embargo, en ese año aún no existían plataformas de chat como las que tenemos actualmente. Aún no existía el Whatsapp ni el recordado ‘Blackberry Pin’ que de todas maneras no le hubiera servido, pues el equipo que aparece en el video es un Nokia 9210i.

En una entrevista con un canal estadounidense, una periodista le preguntó: “¿Por qué texteaba Kelly en un Excel?” a lo que el rapero responde jocosamente: “¡Eso era lo del momento, esa era la tecnología del momento!”

Actualmente el video en la cuenta de Youtube de Nelly cuenta con más de 527 millones de reproducciones y más de 68.000 comentarios, de los cuales, muchos son por el error de la época.