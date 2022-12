Congresistas del Valle se suman a preocupación por presupuesto regional para 2019

El Gobierno no tiene nada fácil la tarea de construir, a más tardar el próximo lunes, un consenso alrededor del Presupuesto General de la Nación para el año 2019. Por estos días la molestia está en el presupuesto para algunas regiones, donde se ha registrado una reducción significativa.



Este lunes la bancada Caribe se reunió con el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para expresar inquietudes por los recursos para esa región y este martes congresistas del Valle expresaron esa misma inconformidad.



“Solicitamos al Gobierno Nacional destinar para nuestro departamento un presupuesto regionalizado a los $2.08 billones de pesos, cifra que no representa el 1 % del Presupuesto General de la Nación y que no alcanza para las necesidades sociales, económicas y ambientales de nuestra región”, puntualizan los parlamentarios a través de un pronunciamiento público.



Así mismo, los 16 firmantes de la declaración señalan que “el presupuesto actual para el Valle no refleja ni la deuda histórica de esta región afectada por el narcotráfico y el terrorismo ni la contribución del Valle al PIB Nacional”.



Una de las principales observaciones al proyecto en el que está trabajando el Gobierno con los ponentes y que tendría que votarse el lunes 24 de septiembre tiene que ver con la plata destinada a cumplir los compromisos con Buenaventura, “incumpliendo la ley 1872 del 2016 que crea el Fondo Especial para Buenaventura, desprotegiendo a esta ciudad fundamental para el desarrollo del país y la región”.



Los congresistas del Valle solicitaron una reunión urgente con el ministro de Hacienda y la directora Nacional de Planeación, “pues hasta esta semana se podrían presentar proposiciones para incluir partidas presupuestales en las Comisiones Económicas de Senado y Cámara de Representantes, dentro del primer debate”.

