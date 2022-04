Continúan quejas de jóvenes de ‘Todas y Todos a Estudiar’ por incumplimientos de la Alcaldía de Cali

Que cumplan lo prometido es el llamado que están haciendo estudiantes beneficiarios del programa todos y todos a estudiar dirigido a 10.000 jóvenes de la capital del Valle que acceden a educación superior gratuita. Esta tarde salieron a las calles de Cali para llamar la atención el gobierno local y les brinden garantías.

Estudiantes del programa bandera de la @AlcaldiaDeCali "Todas y todos a estudiar", recién inaugurado, llevan a cabo una protesta. Denuncian que no les están cumpliendo lo prometido. Les han entregado comida en mal estado, tablets dañadas y no cuentan con subsidio de transporte pic.twitter.com/wlvcAjoEzp — BLU Pacífico (@BLUPacifico) April 2, 2022

Denuncian que los auxilios de transporte no han sido suministrados, los cuales debieron haberse entregado al inicio del programa, ya que hay muchos beneficiarios que no cuentan con el sustento económico suficiente para trasladarse. Además, algunas de las tabletas que les entregaron como parte del proyecto no funcionan y a algunos profesores no les han pagado sus sueldos.

“Ya llevan dos meses los profesores sin sueldo, la alcaldía no nos ha dado respuesta de un oficio que radicamos, por eso salimos a protestar, nos dieron tablets dañadas, la sim card no cubre la capacidad de datos, la comida en mal estado, si un estudiante se enferma le toca buscar ayuda por fuera, el kit pedagógico no lo han entregado”, señaló Esteban, estudiante beneficiario de la Universidad del Valle.

El pasado 18 de marzo se evidenció como a algunos de los estudiantes les estaban dando pollo crudo en los almuerzos.

Desde la alcaldía han enfatizado que el programa ‘Todas y Todos a Estudiar’, es una propuesta impulsada por el alcalde Jorge Iván Ospina que disminuye brechas y brinda posibilidades sociales y una mejor calidad de vida desde el acceso a la educación superior.

