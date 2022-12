Denuncian incumplimiento de Medimás en su inicio de operación en Cali

Los usuarios de Medimás en la capital vallecaucana, están preocupados porque después de entrar en operaciones el pasado 1 de agosto, esta EPS que reemplazó a Cafesalud, no ha cumplido con las atenciones para pacientes críticos.

Adicionalmente, tienen retrasada la entrega medicamentos e insumos para todos los niños con enfermedades como cáncer.

“Medimás pretende que todas las autorizaciones hay que cambiarlas y cuando vamos a cambiarlas no hay a dónde enviarlas, por lo tanto, la plataforma está dañada porque no hay red de servicio. Los insumos de alto costo los estamos comprando porque no me han dado nada para mi hija, no saben a dónde enviar los medicamentos”, señaló Leyla Salas, vocera de los pacientes en Cali.

Los pacientes de Medimás no descartan iniciar protestas la próxima semana si esta EPS no se pone al día en la entrega de medicamentos e insumos médicos.

