Desde Buenaventura, Gobierno pide intensificar acciones militares contra ELN

En su visita a la ciudad de Buenaventura, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que la orden presidencial es intensificar las operaciones militares en contra del Ejército Liberación Nacional (ELN), explico que no están dadas las condiciones para iniciar el proceso de paz con esa guerrilla.

Publicidad

“La fuerza pública tienen la instrucción clara del presidente de fortalecer y aumentar la ofensiva militar contra el ELN, esa guerrilla no libera los secuestrados, mientras no lo haga y no cesa la violencia no se iniciará un proceso de paz”, dijo el Ministro.

El ministro participó de una reunión que busca fortalecer alianzas para Buenaventura con la República de China .