Dian visitará a más de 1200 morosos de impuestos en Cali

En el marco de la campaña nacional realizada por el Departamento de Impuesto y Aduanas Nacionales ‘Al día con la Dian, le cumplo al país’, durante tres días esta entidad visitará y verificará a 1200 establecimientos comerciales en Cali que son contribuyentes activos y que en la actualidad están en mora con el pago de los impuestos.

Publicidad

“Se verificarán 400 personas diarias durante estos días, a estas personas que no han cancelado los impuestos les vamos a cobrar un interés moratorio del 31.51%, el interés se cobra diariamente y este es un interés de usura que es bastante costoso para el contribuyente. En el caso que se detecte que el contribuyente citado no está facturando o no está cumpliendo los requisitos que debe contener la factura, tendrá, además del interés moratorio, el cierre del establecimiento, lo cual afectaría su imagen comercial frente a la ciudadanía y frente a cualquier transacción que tenga que hacer”, explicó Lucia Vergara, directora regional de la Dian.

De acuerdo con los registros entregados por la Dian, en Cali los contribuyentes adeudan cerca de $320 mil millones en el pago de impuestos.

Publicidad

Con esta campaña que tendrá una nueva jornada con otro grupo de morosos en dos meses. Se espera recoger $17 mil millones en el pago de impuestos.