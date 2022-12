El clamor de una mujer con cáncer antes de morir esperando procedimiento médico

Leidy Johana Espinosa, de 25 años y madre de dos menores de 5 y 8 años, murió en un centro asistencial de Cali esperando autorización para un procedimiento médico, después de haberle detectado cáncer de estómago.

En el vídeo, la paciente expresa un insoportable dolor y pide que no la dejen morir. "No me vayan a dejar morir, que yo tengo dos niños que me necesitan y no he podido tener vida, esta barriga se me va a estallar, no aguanto el dolor. Por favor ayúdenme", señalaba angustiada la mujer.

Por su parte, Emma Vélez, encargada de la veeduría de salud de Cartago, municipio de donde era procedente la paciente, sostuvo que hubo negligencia por parte de la EPS. "Coosalud no autorizó a tiempo una parasíntesis para sacarle líquido del estómago, sabiendo que tenía un cáncer invasivo. En los documentos que maneja la veeduría consta que fue una negligencia médica", manifestó.

Agregó que también hubo negligencia en los primeros diagnósticos, ya que inicialmente indicaban que la mujer estaba embarazada o que padecía de una gastritis crónica. Sin embargo, cuando contrastaban los exámenes que le realizaban, estos no concordaban.

"Tenemos que empezar hacer una investigación de por qué se hace un examen con un resultado que no es verídico. Por estos resultados mal elaborados es que se llega a un cáncer que termina con su vida muy rápido", enfatiza la veedora.

Este hecho generó fuertes críticas contra el Estado de parte de varios obispos reunidos en Conferencia Episcopal, quienes cuestionaron la negligencia y corrupción en el sistema de salud, pidieron además, que los responsables sean castigados por homicidio y delitos de lesa humanidad.