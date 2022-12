“El impuesto debe ser para toda la comida chatarra”: Gobernadora del Valle

La mandataria del Valle, Dilian Francisca Toro, cree que va a tener una fuerte repercusión en los tenderos y en los ingenios del departamento que se grave las bebidas azucaradas dentro de la reforma tributaria, dice ella, que también deben ser gravados otros productos clasificados como no saludables.

“Gravar a las bebidas azucaradas no puede ser solo para estos productos si estamos pensando en que sean alimentos sanos para que no haya problemas de salud, aquí lo que hay que gravar es todos los alimentos que no son sanos para la salud de los vallecaucanos y colombianos, que son embutidos, comida chatarra y muchas cosas que también generan daño para la salud. En muchas regiones la industria más importante y mayor generador de empleo es la azúcar y esto generaría dificultades fiscales para los departamentos, adicionalmente afectaría la venta en las tiendas”, sostuvo Toro.

Adicionalmente, la gobernadora manifestó que se presentará un proyecto de acuerdo en la Asamblea del Valle para poner en cintura a las tiendas escolares y regular la venta de comida a los estudiantes, según ella, de acuerdo con un estudio el 23% de los jóvenes del Valle son obesos.

“Queremos que nuestros niños y niñas puedan comer alimentos saludables en las tiendas de las respectivas escuelas y colegios del departamento. Tenemos que lograr que los menores tengan hábitos saludables para evitar enfermedades crónicas en un futuro”, dijo.

Entre tanto, la Secretaría de Salud del Valle reportó que el 30% de los estudiantes vallecaucanos tienen una mala nutrición y el 7% desnutrición.