“El papá de mi hija intentó matarme”: colombiana que cayó de un edificio en Israel

En un hospital de la población de Samaria en Israel permanece hospitalizada Charly Viviana Alvarado Limas, una colombiana de 29 años de edad quien denuncia que su expareja la lanzó desde una terraza, en el cuarto piso de un edificio ubicado en esa población.

Según cuenta Charly Viviana, el ataque se registró a principios del mes de agosto y, desde entonces, según lo reportaron medios de ese país, permanece en el Beilinson Hospital, con múltiples fracturas que le impiden moverse por sus propios medios.

La joven, madre de una niña de dos años, a través de un video enviado desde Israel, denunció que el padre de su hija, con quien ya no tiene relación, intentó matarla.

“No me lancé porque quise. El papá de mi hija intentó matarme, y por eso necesito un abogado penal, para que él no pueda salir. No tengo más dinero y no tengo a nadie en este país”, dijo la colombiana.

En diálogo con BLU Radio, Dennys Linares, la hermana de la joven, aseguró que hace una semana la Cancillería colombiana les informó sobre el grave estado en el que se encuentra Charly Viviana.

“Ella viajó a Israel para que la niña pasara tiempo con su papá. Después de lo ocurrido, logró comunicarse con nosotros y nos dijo que sostuvo una discusión con este hombre y que después la invitó a subir a la terraza desde donde la lanzó”, explicó.

La mujer aseguró que Charly Viviana conoció al ciudadano israelí en Montañitas, Ecuador, y que su relación duró dos años.

“Él debió regresar a su país, por eso ella viajaba con la niña para que la viera. Nunca se mostró agresivo con ella, sin embargo, lo que sabemos es que él le mandaba mensajes amenazándola de muerte”, dijo la hermana de la víctima.

La familia de Charly Viviana, radicada en Bogotá, pidió ayuda para que la mujer sea trasladada cuanto antes a Colombia. También, que el agresor sea judicializado.

Denunciaron también que la madrastra de la colombiana intentó llegar a Israel para estar con ella pero no le fue permitido el ingreso a ese país.