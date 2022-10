Elegir la canción de la Feria fue un proceso legítimo y transparente: Corfecali

Dijo que aunque el sistema de votación tuvo fallas, “fue un proceso completamente legítimo, completamente transparente”. (Vea también: Polémica por elección del tema de la Feria de Cali )

En ese sentido, prometió que para la próxima edición de la Feria se evaluará la manera en que se elija la canción, pues han recibido decenas de críticas porque el sistema de votación permitía a una persona votar las veces que quisiera, por lo que existiría la posibilidad de que no gane la mejor canción sino la del autor que más amigos tenga en redes sociales.



De las 10 canciones más votadas, Corfecali escogió a un jurado capacitado para, entre ellas, escoger la canción de la Feria de Cali y ellos escogieron la primera, la más votada.



Por su parte, el cantante caleño Rodrigo Alberto Mayorga, autor de 'Cali salsa flow’, se refirió a la polémica que se ha generado en torno a la selección de este tema como disco oficial de la 58° Feria de Cali.



“Lastimosamente no tuvo la difusión que se quiso porque fue un medio determinado el que la eligió y fue por medio del voto programado por Internet”, aseguró.



Mayorga afirmó que “desde el principio se sabía que así se iba a elegir la canción” aunque advirtió que si le hubiera gustado que conocieran más de él y de su música "para que fuera una elección más popular y no hubiera este show”.



La canción Cali Salsa Flow, del cantante conocido como Mayorga, fue elegida entre 126 temas, pero muchos caleños aseguran que es el momento en que no la conocen.