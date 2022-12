Ellos están cansados de esta guerra: hijo de diputado del Valle asesinado por Farc

El hijo menor de Héctor Fabio Arismendi, uno de los once diputados del Valle del Cauca, asesinados en cautiverio por las Farc en el 2007, por primera vez estuvo frente a frente con los jefes de esta guerrilla.

A se regresó de la Habana, el joven de 16 años, aseguró que tuvo sentimientos encontrados cal dialogar con los victimarios de su padre, pero al final, después de contarles su drama que comenzó cuando tenía dos años, decidió perdonarlos.

Juan Camilo cree que la voluntad de paz de las Farc es sincera. “Lo que pude notar es que ellos ya están cansados de esta guerra que no ha podido traer nada bueno a este mundo, ya están viejos y cansados de guerra y como dicen, no quieren ni perder ni ganar, acá no hay vencedores ni ganadores, ellos quieren tratar de redimir todo el mal que nos han hecho. Yo digo que ni el tiempo les va a alcanzar para devolverle a Colombia una sonrisa”, manifestó.

En Cali, el próximo 26 de noviembre en un acto público, los jefes de las Farc reconocerán su responsabilidad y el daño causado a sus víctimas y a la sociedad en general.

En el audio adjunto escuche completo el conmovedor testimonio de Juan Camilo Arismendi.