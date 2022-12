En libertad candidato al Concejo de Yumbo sindicado de trashumancia electoral

En diálogo con Blu Radio, el candidato al Concejo de Yumbo, Adolfo León Serna confirmó que un juez de la república le otorgó libertad a él a y su esposa después de ser detenidos por presunta trashumancia electoral.

Según el candidato conservador, el juez no aceptó la petición de la Fiscalía y la Procuraduría de pedir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario por representar un peligro para la sociedad, "estoy tranquilo, no tenemos antecedentes y se demostró que no tenemos nada que ver con lo que dice el ente acusador", explicó.

"El señor del CTI de la Fiscalía nos dijo que colocáramos las manos atrás, fue injusto porque me dijeron que era por protocolos y no para mostrarme en medios como si fuera un delincuente. Sobre las once personas que dicen que son trashumantes, son familiares y trabajadores de mi esposa que venían a visitarnos, ellos fueron detenidos y como no sabían que pasaba aceptaron lo que les indicó la Fiscalía", puntualizó Serna.

La investigación por este caso de supuesta trashumancia electoral seguirá ante la justicia.