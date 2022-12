En un año se han registrado cerca de 1500 casos de abuso sexual infantil en Cali

Según los registros de la Personería de Cali, de los 1487 casos de algún tipo de violencia sexual infantil notificados entre el 2015 y el primer semestre del 2016, el 84, 8% ocurrió en niñas y adolescentes.

De acuerdo con las cifras del Sistema de Vigilancia de Salud Municipal, durante ese periodo se reportaron 1156 niñas y adolescentes abusadas. Otras 62 denunciaron haber sido víctimas de acoso.

Manifestó el personero de Cali, Héctor Hugo Montoya, que en la ciudad hay falencias para detectar y atender las denuncias de las víctimas.

“Las comisarías de familia deben funcionar 24 horas sobre todo los fines de semana porque cuando se presentan esos casos, salud pública y nosotros que recibimos esas quejas, no tenemos donde llevar para que esas acciones sean concretas. No existe cantidad de funcionarios adecuados para poder cumplir con esas funciones, los que hay no dan abasto con estas situaciones y lo otro es que se debe fortalecer la Policía de Infancia”, indicó Montoya.

Agregó el personero que existe un alto subregistro de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Cali, debido a que las víctimas sienten miedo o falta de protección por parte del estado.

El año pasado, en la capital del Valle, Medicina Legal practicó 1672 exámenes a bebés, niños, niñas y adolescentes que fueron presuntas víctimas de delitos sexuales.