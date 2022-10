Escoltas de senador frustraron robo en Cali tras persecución contra los ladrones

El hecho se registró en el sur de la ciudad, en la Avenida Pasoancho con carrera 83, cerca al Parque del Ingenio, cuando un joven que se dirigía a practicar deporte con unos amigos, y fue abordado por una pareja quienes lo intimidaron con un arma de fuego y le pidieron su celular.

Publicidad

Los delincuentes huyeron del lugar sin percatarse que habían sido observados por los miembros del esquema de seguridad del senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa.

Los escoltas del parlamentario, un hombre adscrito a la Unidad Nacional de Protección y dos policías, iniciaron una persecución de varias cuadras contra la pareja, en la que fue necesario que disparan en repetidas ocasiones al aire para que estos se detuvieran.

Publicidad

“El hombre se me acercó con un arma apuntándome, yo me intimidé y empezó a amenazarme diciéndome que me iba a matar si no le entregaba el celular, lastimosamente yo lo llevaba en la mano porque había acabado de contestar una llamada, después le entregué el celular y cuando se iban a ir, una camioneta que estaba cerca empezó a perseguir la motocicleta”, contó el joven afectado.

Publicidad

Tras la captura de la pareja de jóvenes, se pudo establecer que el arma con la que habían realizado el hurto era de fogueo.

“Fue una persecución intensa por parte de los policías del esquema de seguridad y con el apoyo del cuadrante para dar con la captura de estas dos personas y la recuperación del celular, así como la incautación del arma, la cual era similar a una pistola 9 mm, pero al verificarla nos damos cuenta que es un arma de fogueo”, aseguró el coronel Néstor Martínez, comandante operativo de Policía Metropolitana.

Publicidad

Los dos delincuentes resultaron heridos tras caerse de la moto durante la persecución. En este momento se recuperan en centros asistenciales y quedaron a disposición de las autoridades.