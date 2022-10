“Estamos decididos a que no queremos más EPS en el Valle”: Dilian Francisca Toro

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, enviará una carta de protesta al Ministerio de Salud solicitando el retiro de las EPS del departamento.

La mandataria vallecaucana está moleta porque los representantes de estas entidades incumplieron en pagos y además no asisten a las reuniones de seguimiento que cita la Gobernación del Valle con el propósito que estas unifiquen las tarifas de los servicios con los hospitales.

“Vamos a mandar la carta al Ministro, nosotros estamos decididos con los alcaldes que si las EPS, no van a las reuniones y no se ponen de acuerdo, no les vamos a prestar servicios; además, que los alcaldes no las contraten a ver si definitivamente sacamos estas EPS del Valle del Cauca y logramos que lo pueda manejar y administrar el gobierno departamental”, señaló Toro.

Agregó la Gobernadora que los vallecaucanos ya están cansados del servicio que las EPS prestan en el departamento. “Es falta de seriedad, falta de compromiso con la gente y los pacientes; nosotros estamos decididos a que no queremos más EPS en el Valle del Cauca”, enfatizó.

Según la mandataria solo dos representantes de las ocho EPS asistieron a la reunión de seguimientos a los compromisos con la Gobernación del Valle.