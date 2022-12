Estudiantes mantienen bloqueadas las entradas a la Universidad Libre

Más de 200 estudiantes de la Universidad Libre mantienen bloqueadas las entradas del alma mater para protestar porque aún no les definen las fechas de inicio de las prácticas de la facultad.

De acuerdo con la representante estudiantil, Evelyn Castro, las directivas de la universidad no se han acercado para dialogar con los jóvenes, “ellos no tienen los pantalones para venir y decirnos qué pasa, no nos confirman cuando inician las prácticas de medicina”, indicó.

Por su parte, el rector de la Universidad Libre, Libardo Orejuela, dijo que el 3 de noviembre se reactivarán las prácticas de Medicina en la clínica Rafael Uribe Uribe, sin embargo, cuestionó que varios jovenes se nieguen a realizar esos procesos en otras entidades diferentes.

