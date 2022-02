"Fueron nueve disparos": madre de alumno involucrado en hecho de intolerancia en colegio de Jamundí

Un hecho de intolerancia se presentó en la institución educativa campestre Liceo Yampai, ubicada en el sector de Las Mercedes, zona rural de Jamundí , Valle, a primeras horas de la mañana de este 7 de febrero, y por fortuna no dejó personas heridas. Sin embargo lo ocurrido pudo haber puesto en riesgo la integridad de varios estudiantes del plantel.

La situación se presentó por una disputa entre dos estudiantes, uno del grado décimo y otro de once, que desde hace algunos días vienen teniendo algunos episodios de bullying e intolerancia y que lamentablemente acarrearon en que las familias se vieran involucradas.

El pasado lunes a la hora de entrada a las afueras del plantel, las dos familias se encontraron después de que un miembro de una de las estas insultara por celular a la otra familia.

Nelly Díaz, quien nos pidió cambiar su nombre por seguridad, es madre de uno de los alumnos, manifiesta que son los afectados pues nunca habían pensado en llevar la situación a estas instancias.

"Ellos (los jóvenes) tuvieron una pelea en el colegio el otro joven le hacia bullying a mi hijo porque es amigo de su novia, en la mañana recibimos un mensaje intimidante donde nos insultaban, al llegar al colegio empezó la discusión y luego los golpes que ellos nos provocaron, las profesoras y el rector estuvieron presentes, son testigos de los golpes que nos dieron y los disparos que hizo", asegura.

Afirma que al lugar llegaron las autoridades, quienes se pusieron al tanto de todo. Sin embargo, denuncia que el rector del colegio le está solicitando que la institución no se vea involucrada.

"Quiere dar a entender que el señor que sacó el arma estaba nervioso, no fueron tres disparos, fueron nueve, yo no me imagino que hubiera pasado si mi hijo le responde y se enfrenta con él", cuestionó la madre.

Agrega que siente temor por lo que le pueda ocurrir a su familia ya que quienes los agredieron son personas conflictivas, solo pide que el colegio tome las medidas del caso igualmente las autoridades.

En un comunicado, la institución explicó lo sucedido y por estos hechos, anunció que los estudiantes fueron suspendidos hasta nueva orden. Además, informó que se determinarán nuevas directrices para el ingreso y atención a padres de familia y acudientes, con el fin de evitar más hechos como este.

Desde la Policía Metropolitana aseguraron que se encuentran adelantando las investigaciones correspondientes, recolectando material probatorio, con videos de cámara de seguridad y testigos.

De momento, según señaló el coronel William Quintero Salazar, subcomandante de la Policía Metropolitana de Cali, "el arma que se utilizó fue traumática".