Gobernación del Valle se cae a pedazos denuncian trabajadores

Pisos en mal estado, baños fuera de servicio, paneles del techo de las oficinas a punto de caer, tuberías rotas y fallas constantes en los ascensores, es el inventario que presenta Heiner Bejarano, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Gobernación del Valle, cuando se refiere a la estructura actual de este edificio que es visitado a diario por unas 600 mil personas y que ya completa 30 años de haberse construido.

Agregó el líder sindical que el edifico de la Gobernación no cuenta con las especificaciones de seguridad para resistir una emergencia, situación que preocupa a los más de 3000 empleados que allí laboran.

“El edificio no está apto, no cumple con la regulación para ser un edificio sismo resistente, ya se hizo un estudio en la edificación y necesita un reforzamiento estructural pero es bastante costoso y no ha habido una administración que empiece con el proyecto de remodelación”, señaló Bejarano.

El sindicato de trabajadores de la Gobernación del Valle le hizo un llamado a la gobernadora del Dilian Francisca Toro, para que intervenga la edificación antes de que ocurra una tragedia.