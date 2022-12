Gobernadora presentó petición a Minsalud para que expulse a Cafesalud del Valle

Sobre la firma de esta carta, que también fue firmada por varios alcaldes, y en la que se pide la salida de Cafesalud del departamento, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, manifestó que no se le pueden permitir más deficiencias en la atención de pacientes.

Explicó la mandataria que hay preocupación porque durante el mes de agosto no hay contratación de la red prestadora de servicios y en municipios como Buga se suspendió la atención de sus afiliados.

"Estamos cansados de que los pacientes no hagan sino dar quejas. No hay red de prestación, en Buga por ejemplo ya no hay red de servicios. Definitivamente lo más importante acá es la salud de los pacientes", señaló Toro.

La gobernadora del Valle, aseguró que ante el Ministerio y la Superintendencia de Nacional de Salud se presentó una contrapropuesta de atención para los más de 220.000 afiliados que tiene Cafesalud en el departamento.

“Lo lógico es que la Superintendencia distribuya los usuarios en las EPS más fuertes que ahí en el departamento, sin embargo, le enviamos una comunicación al Ministro diciéndole que nosotros podemos asumir el tratamiento de algunos pacientes, pero por supuesto tendrían que descontar del pago de Cafesalud para que no lo pagaran a nosotros”, sostuvo la mandataria.

Dilian Francisca Toro, agregó que será la Superintendencia y del Ministerio de Salud los encargados de decidir si se acoge o no la propuesta de sacar a Cafesalud del Valle.