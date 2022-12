Joven denunció que hombre que se hizo pasar por turista lo drogó para robarlo

La víctima es un joven de 32 años, quien se desempeña como artista plástico.

El pasado 26 de enero llegó al Bulevar del Río a reunirse con algunos amigos para comer empanadas y tomarse unas cervezas.

En horas de la noche se dirigió a tomar un bus del MIO en la estación La Ermita y ahí que fue abordado por un hombre, alto, blanco, bien vestido, que dijo ser turista.

Él accedió a tener una conversación con esta persona, dice que no le generó ninguna sospecha, pero minutos después asegura que se sintió mal.

El joven cuenta que llegó a su casa al día siguiente, que no se acuerda de nada de lo que pasó y que luego de revisar sus pertenencias se dio cuenta que le habían robado su celular y una tarjeta débito.

“Yo ya me disponía para irme para mi casa y me aborda una persona muy formal, me dice que no es de Cali, que está de visita y me pide recomendaciones de lugares para ir a visitar y ahí entablamos una conversación y después de un momento yo me empecé a sentir raro y desde ese momento ya no recuerdo nada sino hasta el sábado en la tarde que llegué a la casa”, señaló.

El joven fue llevado por su familia al Hospital Universitario del Valle, allí, según cuenta el hombre, le dijeron que había sido víctima de una sustancia aún desconocida.

Dice este joven que quiere hacer la denuncia para alertar a otras personas sobre esta situación ocurrida en el Bulevar del Río y pide a las autoridades que se incremente la vigilancia en este tradicional punto de encuentro de la ciudad.

La víctima ya presentó la denuncia de su caso ante la Policía y la Fiscalía para que las autoridades adelanten la investigación.

