La carrera atlética Correr es Vivir llega a su sexta versión en Cali

Correr es Vivir es una carrera atlética que se lleva a cabo en la sucursal del cielo desde 2013, el próximo domingo 22 de abril se llevará a cabo la sexta versión de esta importante competencia que realiza la marca Tena para disfrutar en familia y que se realiza por diferentes propósitos.

Los principales motivos de la realización de esta carrera es mejorar de la calidad de vida de los adultos, ofreciéndoles un espacio para la recreación a través del deporte, además de mejorar la calidad de vida a los usuarios y quienes cuidan de ellos, también busca regalar a la ciudad un espacio para la recreación especial para los adultos mayores.

La carrera iniciará en las Canchas Panamericanas a las 7:30 a.m. y los kits a los participantes se entregarán el día de la carrera se en el lugar de salida de 6 a.m. a 7:30 a.m. se le recomienda a los participantes presentar la cédula.