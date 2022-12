La Dian realizó más de seis mil embargos a evasores de impuestos en Cali

La Dian inició visitas a restaurantes y empresas textiles de la capital del Valle para verificar el pago del IVA y el Impoconsumo, 105 establecimientos fueron diagnosticados, aproximadamente 20 están en proceso de cierre por incumplimientos, se estima que este gremio debe dos mil millones en impuestos.

En la última semana se han realizado 4800 visitas y se han accionado seis mil medidas cautelares, es decir, embargos a cuentas corrientes.

Pero este no sería el único gremio que no está al día con la Dian, el de los arquitectos e ingenieros adeudan más de siete mil millones de pesos, los sectores que más deben impuestos tributarios son textiles, asalariados y restaurantes.

En total, en Cali adeudan por impuestos más de 96 mil millones de pesos.

El artículo 402 del código penal contempla que la sanción para quienes no pagan o no facturan el IVA, es de cuatro a ocho años de prisión y desde el 2014 la pena privativa de la libertad no es excarcelable.

