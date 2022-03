"La torturaron cruelmente antes de matarla": mamá de Mary Luna Giraldo, la niña asesinada en Valle

Más detalles sobre el asesinato de Mary Luna, la menor de 13 años, se están conociendo a través de su mamá Marisol Arango.

La menor salió del municipio de La Victoria, Valle en compañía de otra menor de 17 años quien luego confesó su participación en el crimen.

Otros tres jóvenes habrían también participado torturándola, asesinándola con arma de fuego y luego arrojándola al río Cauca.

Las autoridades confirmaron que el cuerpo de la menor tenía varios impactos de arma de fuego.

La madre de la menor dice que las autoridades están haciendo poco para aclarar el crimen. Pide justicia.

"Necesito que las autoridades me colaboren, porque no me han dado respuesta que fue lo que le hicieron a mi hija, se sabe que la encontraron con una pesa en los pies... pero yo necesito que me digan que van a empezar a trabajar en el caso, yo no quiero que otras madres vivan lo que yo estoy viviendo, quiero justicia, ella no era una niña mala ni ladrona, me la torturaron" afirmó

La fiscalía dice que por ahora no hay capturados por este caso.

Escuche el podcast 'Sin Tabú':