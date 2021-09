Los rostros de los tres hombres asesinados a disparos en Tuluá, Valle

Bryan Bedoya, de 17 años, su padre Joel Bedoya, de 41 y Sebastián Romero, de 21, no imaginaban en la tragedia que se convertiría asistir a una fiesta en zona rural del municipio de Tuluá .

Según lo manifestado por una de sus familiares a las autoridades, Bryan se enojó con su padre por no prestarle la motocicleta y decidió irse del sitio. Joel Bedoya, al notar varios minutos después que no regresaba, decidió, en compañía de Romero, ir a buscarlo, pero fueron ahora los tres que no retornaron a la celebración.

Horas después, un vecino del sector llegó a la vivienda ubicada en el corregimiento Mateguadua para avisar que tres hombres habían sido asesinados a disparos en una vía ubicada a 13 minutos del casco urbano.

Cuando los asistentes llegaron al lugar de los hechos pidieron identificar que se trataba de sus familiares.

Las autoridades confirmaron que en la zona opera la compañía Adán Izquierdo,de las disidencias de las Farc, por lo que no se descarta que sean los responsables.

Publicidad

Durante la mañana de este lunes 20 de septiembre se llevará a cabo un consejo de seguridad para analizar los hechos violentos registrados en las últimas horas, entre ellos, el asesinato del periodista Marcos Efraín Montalvo en una tienda del barrio La Esperanza.

Estas son las víctimas:

Joven asesinado en Tuluá. Cortesía.

Uno de los jóvenes asesinados en Tuluá. Cortesía.