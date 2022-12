Más de 1.200 deportistas disputarán el Torneo Internacional Las Américas en Cali

Serán más de 1.200 deportistas de 120 equipos de Colombia, Panamá, Suiza, Finlandia, entre otras escuadras, los que participarán desde este jueves 26 de octubre en la décimo sexta versión de la Copa Internacional Las Américas.

Este es un evento que cuenta con la participación de varios scouts de equipos europeos, quienes en las versiones anteriores ya se han llevado a 19 jugadores a divisiones menores de equipos del viejo continente.

"Con este evento vamos a mostrarle al mundo de lo que está hecha Cali, lo importante es tener a estos muchachos compitiendo, que los vean y se los lleven a otros países, es una oportunidad para muchos muchachos que quieren cumplir el sueño de ser futbolistas", dijo Oweimar Giraldo, director ejecutivo de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

El torneo tendrá en competencia a equipos de las categorías sub 16, sub 18 y sub 20.

"Miles de jóvenes de muchos países vienen con la ilusión de mostrar su talento y esperamos que el título de las tres categorías se quede en nuestra ciudad, ya que eso ayuda a nuestros muchachos a motivarse", aseguró Robert López, presidente de la Liga Vallecaucana de Fútbol.

El equipo ganador de la categoría sub 16 obtendrá el cupo al Torneo Internacional de Gradista, Italia, mientras que los sub 18 viajarán a Suecia a otro evento.

El Torneo Internacional Las Américas se jugará hasta el 6 de noviembre en la capital del Valle.

