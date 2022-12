Más de 3.800 ataques de perros se han registrado en Cali durante este año

Son los niños los más afectados por estos ataques caninos. Durante el primer semestre del año 923 menores entre los 1 y 9 años han sufrido mordeduras en su mayoría por perros de razas catalogadas como peligrosas.

Gloria Arrieta, directora del Centro de Zoonosis de Cali, lanzó una alerta para que los padres de familia eviten ese tipo de accidentes. “Muchas veces es por descuido de los padres que no están pendientes de sus hijos, ellos se acercan a los animales porque les llama la atención pero no tienen conciencia de cuáles son los más peligrosos y muchos de estos son muy agresivos y no se pueden tocar”, señaló.

Recordó la funcionaria que quien tenga una mascota considerada de raza peligrosa y no lleve puesto bozal o correa podrá recibir una multa que va entre 5 y 10 salarios mínimos diarios legales vigentes, según lo establece la ley.