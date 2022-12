Más de 60% de vallecaucanos cree que acuerdo de paz acabará el conflicto armado

La encuesta, que se aplicó a 2030 personas en todo el Valle del Cauca, arrojó que el 58 % de los indagados tiene intención de participar en el plebiscito que refrendaría los acuerdos de paz alcanzados en la Habana entre el Gobierno y las FARC, indicador que creció cinco puntos respecto a mediciones del mes pasado. Del total que participaría en el plebiscito, el 45 % daría su voto positivo, cifra que también creció seis puntos con respecto a la encuesta aplicada el mes pasado.

Publicidad

Según Nelson Molina, del grupo de investigación de la Universidad del valle que adelanta el estudio, por el no al plebiscito votaría un 30% de los encuestados, mientras que un 23 % aún no sabe cuál sería su voto. Del total de encuestados, señala el investigador, el 65% no está de acuerdo en que las FARC participen en política, mientras que un 30 % sí lo aprueba, pero no estarían dispuestos a votar en elecciones por un candidato exmilitante de ese grupo guerrillero.

La encuesta se aplica desde el mes de febrero en diferentes poblaciones del Valle del Cauca y parte del norte del Cauca. Las mediciones sobre la favorabilidad del proceso de paz se aplicarán por parte de los investigadores de Univalle en otras siete ciudades del país.