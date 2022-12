Muere funcionaria de la Alcaldía de Jamundí tras caer de un caballo

Hay consternación y molestia en Jamundí, sur del Valle del Cauca, por una cabalgata que, según los habitantes de ese municipio, se salió de control y dejó como saldo a una mujer sin vida.

Se trata de Mariceth García, de 52 años, funcionaria de la Secretaría de Salud de Jamundí, quien cayó del caballo que montaba justo cuando finalizaba el evento.

De inmediato la comunidad la trasladó de urgencia al hospital Piloto, donde la remitieron a la clínica Valle del Lili donde falleció debido a un trauma craneoencefálico.

Según el personero de ese municipio, Jorge Iván Mejía, el evento contaba con la autorización de la administración municipal y se le rendía un homenaje a Germán Montes por su fortalecimiento a la empleabilidad en Jamundí.

Sin embargo, el funcionario rechazó lo sucedido al agregar que: “es horroroso lo que ha pasado en el municipio, más cuando desde la Personería nos hemos opuesto a estos eventos”.

“El municipio no tiene la capacidad para dar respuesta, no hay suficiente fuerza pública ni la infraestructura. Las vías no están para eso”, agregó.

Finalmente, el personero Mejía pidió a la Alcaldía un pronunciamiento por el trágico hecho. También le exigió al alcalde Edgar Yandy que prohíba este tipo de espectáculos como ha sucedido en otras ciudades como Cali.

