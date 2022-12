Multan a la fundación de Vanessa Mendoza por incumplimiento

Con una multa de 25 millones de pesos fue sancionada la fundación Vanessa Mendoza por incumplimientos en los pagos a los profesores de dos hogares infantiles.

De acuerdo con el director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Capítulo Valle, Jhon Arley Murillo, el operador incumplió en los pagos a los profesores de los hogares infantiles Muchachitos y Santa Luisa, afectando los estudios de 310 niños y niñas.

“Se incurrió en el incumplimiento y cada día que pasa aumentará esa multa sino se pone al día procederemos a terminar el contrato”, sostuvo el funcionario.

Murillo prácticamente descartó la continuidad del contrato con esta fundación para el próximo año.

Sin embargo, a través de un comunicado de prensa, Vanessa Mendoza se defiende al indicar que no ha recibido los pagos del Icbf complicando los desembolsos para los docentes, "desde el mes de Julio el ICBF no ha desembolsado los recursos a los que está obligado, aun así hemos intentado cumplir, pensando por encima de todo en que los niños y las niñas no se vean afectados un solo día. En el mes de noviembre tuvimos un retraso de una semana en nuestros pagos y ese fue el motivo suficiente para ser señalados públicamente, pero sobre todo para suspender la atención a decenas de niños y niñas".