Murió otro paciente en Cali mientras esperaba atención médica

Una nueva denuncia de presunta negligencia médica se registró en Cali. Un hombre de 48 años identificado como Alberto Burgos falleció cuando esperaba atención en la Clínica Nuestra, al sur de Cali, por una aparente falla cardiaca.

Publicidad

Según su esposa, Paola de Burgos, esta persona llegó al centro médico en grave estado y no fue atendido a tiempo porque no tenía los documentos a la mano y no podía hablar.

“Él llegó con el dolor muy fuerte, cuando lo iban a hacer pasar no lo dejaron porque no tenía la cédula y tampoco la ficha. Solo le brindaron atención cuando se desmayó y lo llevaron a la sala de reanimación pero ya era demasiado tarde”, agregó Paola.

Publicidad

Indicó la esposa de la víctima, que esperaron varios minutos para que lo atendieran de manera rápida. “Se demoraron casi 25 minutos para atenderlo”, manifestó.

Publicidad

Por su parte Juan Carlos Sarmiento, director médico de la Clínica Nuestra, aseguró que la atención se realizó de manera oportuna y que todos los procedimientos a este paciente quedaron registrados en las cámaras. Estos elementos fueron dejados a disposición de las autoridades.

“Si un paciente no está en condiciones de hablar, el profesional en salud está entrenado para detectar los signos de alarma, lo cual en este caso se hizo, de tal forma que el paciente fue llevado a salas de reanimación oportunamente y se realizó todo su proceso de atención”, señaló Sarmiento.

Publicidad

La familia de la víctima no descarta emprender acciones legales contra el centro médico.