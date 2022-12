"No negociaré el municipio con los políticos": Maurice Armitage

En entrevista con la alianza de medios, el candidato a la Alcaldía de Cali Maurice Armitage dijo que no negociará con políticos el patrimonio de los caleños.

El candidato por el partido independiente Creemos Cali, manifestó que los políticos que se acercaron a su candidatura no le han pedido nada, "únicamente el que me ha pedido algo es el señor Milton Castrillón que quería la Secretaría de Educación y yo le dije no gracias, siga su camino", puntualizó.

Frente al desempleo, Armitage dijo que "en la ciudad hay 180mil personas que se acuestan con hambre y al otro día salen a buscar alimento, eso hay que mejorarlo, no puede pasar eso, hay que disminuir la tasa de desempleo".

Así mismo expresó que "Cali ya es una ciudad del posconflicto que está recibiendo reinsertados, estamos trabajando con ellos y se estima que 3 mil más lleguen a la capital del Valle".