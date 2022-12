“No queremos que Cafesalud siga prestando servicio en el Valle”: Gobernadora

Ante el Ministerio de Salud, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, llevó la problemática de los 150 niños con cáncer afiliados a la EPS Cafesalud que no están recibiendo la atención médica oportuna, dijo la mandataria de los vallecaucanos que no va permitir que estas entidades de salud pongan en riesgo la vida de los pacientes del departamento.

“Yo le dije al Ministro de Salud que nosotros queríamos que Cafesalud no nos siguiera prestando el servicio en el Valle del Cauca, porque quienes están siendo afectados son los pacientes y yo creo que la atención tan descuidada de esta EPS no nos está dando buenos resultados en el departamento. Ellos tendrán que contratar una nueva clínica para que atienda a esos pacientes con cáncer que son niños que si no se les atiende van a morir. No podemos permitir que en el Valle los niños y los adultos mueran por la mala atención de una EPS”, manifestó Toro.

Mientras tanto, Luis Carlos Giraldo, abogado defensor de las familias de los niños con cáncer, asegura que estos menores no son atendidos en ninguna entidad y las que están habilitadas para prestar el servicio cobran anticipos millonarios.

“Ya se mandaron unas remisiones para que otras instituciones los reciban pero nadie quiere hacerse cargo de los niños de Cafesalud, están pidiendo anticipos millonarios para poder recibir los niños en Imbanaco y Valle del Lili, ya que son las dos únicas instituciones”, indicó el abogado.

En la mañana de este viernes, familiares y niños afectados realizaron una manifestación frente a la sede principal de Cafesalud en Cali, exigiendo que cuanto antes se contrate a un nuevo oncólogo pediatra para que atienda en la clínica Esimed.