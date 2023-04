"No se puede encerrar a la barra como si fueran animales": alcalde de Cali

La Dimayor informó que las medidas que buscará adoptar la entidad deportiva para frenar la violencia en los escenarios de fútbol en Colombia. Entre esas están contar con mallas de separación entre las tribunas y el terreno de juego.

Ante las medidas anunciadas, el alcalde de Cali, Jorge Ivan Ospina, aseguró que no adoptará lo dicho por la división, que la opción más viable es tener un sistema de información que posibiliten identificar al hincha violento y erradicarlo por siempre del estadio.

"Me parece que es un exabrupto, que no lo vamos hacer en la ciudad de Cali y que es completamente desafortunada la medida. No se trata de encerrar a la barra como si fueran animales, se trata de construir espacios de convivencia”, dijo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina.

Entre otras medidas, el alcalde coincide como oportuno, implementar identificación biométrica y operación mixta de seguridad con la empresa privada y la Policía.

"Los equipos biométricos lo comparto como medida. Me parece muy especial y me encantaría que la Dimayor nos colaboren con los recursos" expresó el mandatario.

Otros alcaldes también se sumaron en no estar de acuerdo con esta medida. Se espera una respuesta por parte de la Dimayor para lograr entablar una mesa de diálogo con los mandatarios.

